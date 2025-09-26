CraveWell Cafe Westside Village
Featured Items
FALL FEATURES
Seasonal Specials
Apple Crumble Bowl
Base: apples, bananas, agave, cinnamon, vanilla, almond butter Toppings: granola, apple, pecans, cinnamon$13.50
Apple Crisp Toast
almond butter, apple, granola$7.95
Golden Harvest Juice
carrot, apple, lemon, ginger$9.50
SMOOTHIES
Lean Green Smoothie
almond milk, spinach, bananas, almond butter, agave$9.75
Banana Bliss
oat milk, banana, vanilla, granola, almond butter, honey$9.75
Java Buzz
oat milk, cold brew, banana, vanilla, nutella, maple cinnamon$9.75
Chocolate Strawberry Smoothie
almond milk, strawberries, bananas, almond butter, cacao, vanilla, maple cinnamon$9.75
Very Berry Smoothie
almond milk, blueberries, agave strawberries, banana, vanilla$9.75
Island Breeze
coconut water, mango, pineapple, basil, lime, ginger, agave$9.75
Pina Colada
pineapple juice, coconut water, banana, pineapple, coconut oil$9.75
Cookies and Cream
oat milk, bananas, peanut butter, nutella, chocolate chips, vanilla$9.75
Banana Berry Smoothie
strawberry, banana, almond milk, almond butter, honey$9.75
SMOOTHIE BOWLS
Very Berry Bowl
Base: almond milk, banana, strawberry, blueberry, agave Toppings: granola, strawberry, blueberry$13.50
Pink Passion Bowl
Base: almond milk, banana, pineapple, pitaya powder, coconut oil Toppings: granola, strawberries, blueberries, shredded coconut$13.50
Mango Paradise Bowl
Base: coconut water, banana, pineapple, mango, honey, coconut oil Toppings: granola, mango, shredded coconut$13.50
Green Delight Bowl
Base: almond milk, spinach, banana, vanilla, almond butter, honey Toppings: granola, banana$13.50
Island Blue Bowl
Base: oat milk, pineapple, mango, honey, blue spirulina, almond butter, vanilla Toppings: granola, pineapple, shredded coconut$13.50
Choco Strawberry BOWL
Base: almond milk, banana, strawberry, cacao, maple cinnamon Toppings: granola, banana, strawberries, nutella$13.50
Peanut Butter Bliss Bowl
Base: oat milk, banana, peanut butter, maple cinnamon Toppings: granola, chocolate chips, peanut butter, banana$13.50
ORGANIC CLEANSES
Cleanses
CraveWell Cleanse
Includes 1 of each: Rainbow Greens Tropical Roots Apple Bottom Greens Strawberry Fields Lemonade Hella Berry$42.95
Cleanse Til Dinner
Includes 1 of each of the following: Apple Bottom Greens Strawberry Fields Tropical Roots Rainbow Greens$29.95
Build Your Own Cleanse
Choose 6 Juices to Build Your Own Cleanse$42.95
Buy 4 Get 1 Free Wellness Shots$19.80
JUICES
Antioxidant
blueberries, beets, celery, cucumber, lemon$9.50
Sweetox
blueberries, beets, pineapples, apples$9.50
Citrus Berry
blueberries, pineapples, oranges$9.50
Citrus Spice
lemon, ginger, oranges, cayenne, turmeric, agave$9.50
Sweet Leaf
spinach, apples, pineapples$9.50
Strawberry Mojo
strawberries, basil, pineapples, lime, cucumber$9.50
Green Extreme
ginger, spinach, cucumber, celery, lime$9.50
Sour Apple
spinach, pineapple, apple, lime, lemon$9.50
LemonCrave
Start with the Basics: Freshly Squeezed Lemons and Agave. Then add 1 or 2 of your Favorite Fresh Fruits or Veggies to make the Perfect Combo!$9.50
Create Your Own Juice$9.50
FOOD
Sandwiches/Wraps
Garlic Chicken Sandwich
grilled chicken, garlic aioli, cheddar cheese, tomato, spinach, salt & pepper$12.50
Chicken & The Egg
avocado, cheddar cheese, egg, grilled chicken, tomato, spinach$12.50
CBR (chicken,bacon, ranch)
grilled chicken, turkey bacon, red onion, cheddar cheese, ranch dressing, urban greens$12.50
Chicken Melt
mayo, grilled chicken, cheddar cheese, red onion, lemon juice, salt & pepper$12.50
Caesar Wrap
urban greens, grilled chicken, parmesan cheese, croutons, tossed in caesar dressing$12.50
Rise & Shine Wrap
avocado, cheddar cheese, egg, turkey bacon, tomato, salt & pepper$12.50
Garden Wrap
avocado, cucumber, tomato, shaved carrots, red onion, urban greens, balsamic dressing, salt & pepper$12.50
Salads
Apple Walnut Salad
urban greens, grilled chicken, feta cheese, walnuts, apple, croutons$12.50OUT OF STOCK
The CraveWell Salad
urban greens, grilled chicken, parmesan cheese, tomato, avocado, turkey bacon, celery, croutons$12.50OUT OF STOCK
Toast
Avocado Toast
avocado, tomato, salt, olive oil, lemon juice, red pepper flakes$7.95
Caprese Toast
fresh mozzarella, tomato, basil, balsamic glaze, salt & pepper$7.95
Hazelnut Toast
nutella, banana, strawberry, shredded coconut$7.95
Pesto Egg Toast
pesto, urban greens, egg, tomato, parmesan, salt, pepper$7.95
Toast and Smoothie Combo$14.95
Energy Bites
COLD PRESS JUICE
Rainbow Greens
Baby Spinach, Cucumber, Parsley & Lime$9.00
Tropical Roots
Pineapple, Ginger, Turmeric & Carrot$9.00
Apple Bottom Greens
Green Apple, Kale, Basil & Lemon$9.00
Lemonade
Filtered Water, Lemon & Agave$9.00
Strawberry Fields
Green Apple, Valencia Orange, Strawberry, Beet, Yellow Ginger, Turmeric, Goji Berry & Cayenne$9.00
Hella Berry
Coconut Milk, Strawberry, Blueberry & Pineapple$9.00
Create Your Own Juice Pack$49.99OUT OF STOCK
WELLNESS SHOTS
Feel Mo' Better
Pineapple, Ginger, Lemon, Apple Cider Vinegar & Cayenne$4.95
Hawaiian Healer
Pineapple Juice, Turmeric Juice, Lemon Juice, Honey & Black Pepper$4.95
Glow Up
Grapefruit, Green Apple, Lime, Ginger, Grass Fed Collagen Peptides & Peppermint Oil$4.95
Pep In Ya' Step
Pineapple Juice, Cilantro Juice, Lime Juice, Wheatgrass, Jalapeño Juice & Ashwagandha Powder$4.95
Belly Boost
Pomegranate Juice, Elderberry Juice, Lemon Juice, Ginger Juice, Beet Juice, Inulin Powder & Vegan Probiotics (Bacillus Coagulans GBI-30 6086®)$4.95
CATERING MENU
Sandwich and Wrap Trays
Catering Salads
Caesar
Urban Greens, Shredded Parmesan, Croutons$40.00
Garden
Urban Greens, Cucumber, Avocado, Cherry Tomato, Shaved Carrots, Red Onion, Celery, Croutons.$45.00
Apple Pecan
Urban Greens, Goat Cheese, Candied Pecans, Apple, Croutons.$45.00
Blueberry Fields
Spinach, Blueberries, Strawberries, Cucumber, Candied Pecans, Red Onion, Goat Cheese.$45.00
Smoothie Pack
Tractor Beverages
